Il n’y aura pas de marché d’automne à Champoz le 3 octobre cette année. Les organisateurs ont fait part de leur décision lundi par communiqué. Ils estiment qu’il n’est pas possible de garantir les prescriptions sanitaires imposées à cause du Covid-19. La 11e édition du marché est donc repoussée à l’année prochaine et se déroulera le 2 octobre. /comm-jrg