Bienne : neutralité climatique en ligne de mire

Bienne se veut ambitieuse en matière de politique climatique. Un projet de Règlement sur le climat va être soumis au Conseil de ville. Le texte fixe pour objectifs d’atteindre la neutralité climatique sur son territoire d’ici 2050. Pour montrer l’exemple, l’administration municipale vise le même objectif, mais en 2040 déjà. La Ville entend ainsi concrétiser sa Stratégie climatique 2050 approuvée par le législatif en mai.

Le projet de règlement prévoit un financement spécial destiné aux mesures de protection du climat qui vont au-delà des exigences légales ou des directives des autorités. Ce fonds spécial sera alimenté notamment par une redevance perçue par Énergie Service Biel/Bienne sur le gaz naturel.

Par ailleurs, le Conseil municipal pourra à l’avenir compter sur les conseils d’un comité sur le climat, composé d’expertes et d’experts des questions climatiques.

Le suivi des mesures et de leurs effets se fera par l’intermédiaire d’une base de données des émissions municipales de gaz à effet de serre et sera publié dans le rapport annuel de gestion. Un point sera fait tous les cinq ans sur les mesures déjà prises et planifiées et sur leur compatibilité sociale. /comm-mwi