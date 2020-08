Enregistrement obligatoire dans les restaurants

Il sera obligatoire de s’enregistrer dans les restaurants du canton de Berne. Le Conseil-exécutif a décidé de durcir l’ordonnance cantonale liée au coronavirus, ceci dès le 17 août. Les clients devront désormais fournir leur date de naissance et leur adresse complète en plus de leur nom, de leur numéro de portable et de leur adresse électronique, selon un communiqué diffusé jeudi matin. Le but est d’améliorer leur traçabilité. L’obligation vaut également pour les bars, les discothèques et autres salles de danse.

La loi fédérale ne va pas aussi loin. Elle prévoit une obligation d’enregistrement uniquement si la distance de 1,5 mètre ne peut pas être respectée. Le canton de Berne élargit donc cette disposition. Par ailleurs, les restaurateurs ont également la tâche de recommander à leurs clients l’utilisation de l’application SwissCovid. /oza