Le Conseil-exécutif pour le développement des soins intégrés

Le canton de Berne n’avait pas encore de stratégie d’ensemble pour le domaine de la santé, c’est désormais révolu. Le Conseil-exécutif a approuvé lors de sa dernière séance hebdomadaire le rapport « Stratégie de la santé du canton de Berne 2020-2030 ». Le texte met en lumière les forces et faiblesses du système actuel. Il a été produit à la suite d’une motion passée au Grand Conseil qui le demandait.





Les soins intégrés

Il en ressort que pour assurer la couverture des besoins en santé de la population, il faut développer en particulier les soins intégrés à tous les niveaux.

Le canton de Berne souhaite également renforcer et étendre la promotion de la santé et la prévention, et mettre en place rapidement des innovations. La stratégie se concentre également sur l’administration. Ses tâches devraient être évaluées régulièrement par les autorités et la transparence pourrait être améliorée.

Enfin, devant la pénurie croissante de personnel, différentes mesures sont préconisées pour favoriser l’émergence de nouveaux métiers et de rôles professionnels.





Transparence sur les salaires

Le Conseil-exécutif a également approuvé la révision partielle de la loi sur les soins hospitaliers à l’attention du Grand Conseil. Cette révision devrait obliger les hôpitaux bernois à communiquer au canton le montant des salaires des médecins chefs. Elle offrirait également aux patientes la possibilité d’un accouchement confidentiel. /comm-jrg