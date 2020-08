Un match à deux pour le Conseil communal de Valbirse

Ils sont deux à briguer le poste vacant du Conseil communal de Valbirse. Au délai de dépôt de liste vendredi à 17h, les noms de Pierre-Michel Raetzo du parti socialiste de Valbirse et sympathisants ainsi que de Jean-Charles Noirjean de l’UDC ont été fournis aux autorités. Le premier nommé est directeur et né en 1961, quant au second, il est forestier et a vu le jour en 1967. Afin de départager les deux candidats, une élection complémentaire aura lieu le 27 septembre. L’élu succèdera à Yann Minder, démissionnaire au 31 décembre 2020. /comm-jrg