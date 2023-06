Valbirse : finances et écoles au cœur de l’exécutif

L’exécutif de Valbirse a fixé ses priorités pour les quatre prochaines années. Le Conseil communal au complet a présenté ce lundi son programme de législature 2023-2026. Il met en avant sept orientations stratégiques, qui sont recensées en 64 mesures dont quatre sont prioritaires : la concrétisation du projet de centre de santé, la rénovation des bâtiments scolaires selon les besoins, le remplacement des pavillons de l’école à journée continue par une solution pérenne et finalement la définition d’une planification financière viable. L’exécutif souhaite éviter une augmentation d’impôts tout en garantissant des investissements. La commune veut continuer à investir comme elle le faisait jusqu’à maintenant. D’autant plus qu’il y a de nombreux projets dans tous les dicastères. Il s’agit maintenant de les relier entre eux explique le conseiller communal en charge des finances. « Une planification à long terme qui définit qu’est-ce qu’on peut investir, comment on peut investir, est importante. Surtout qu’on a reçu la tâche de ne pas augmenter les impôts », relève Gregory Affolter. Cette « tâche », c’est la population qui l’a attribué au Conseil communal lorsqu’elle a refusé, fin 2022, le crédit pour la construction d’un nouveau bâtiment scolaire. Un crédit qui aurait nécessité d’augmenter la quotité.