Des commissions pour soutenir l’exécutif de Valbirse

Difficile de mener à bien certains dossiers politiques quand les compétences professionnelles nous manquent. C’est ce que constatent certains élus dans les exécutifs de la région. Les miliciens peuvent compter dans certaines communes sur des commissions non-permanentes, organes composés de spécialistes choisis en fonction des dicastères et qui viennent épauler les conseillers municipaux dans leurs tâches. A Valbirse, de telles commissions non-permanentes font défaut, et c’est dommageable selon le groupe UDC-PBD qui a déposé en décembre une motion pour corriger le tir. Une démarche qui se veut un soutien aux autorités et non pas un acte de défiance, assure le conseiller général Maxime Ochsenbein :