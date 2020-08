Des masques gratuits pour les habitants de Valbirse

Valbirse distribue des masques gratuitement à ses habitants de plus de 12 ans. Ces derniers peuvent en obtenir jusqu’à dix. Deux dates sont prévues pour la distribution : le 27 août (de 15h à 18h30) en bas de l’administration communale de Bévilard et le 3 septembre (de 15h à 18h30) sous le couvert de la Salle communale de Malleray et devant l’école de Pontenet.

Les autorités précisent que ces masques proviennent du stock du canton.

Par ailleurs, la commune demande aux habitants qui seraient intéressés à assister à la séance du Conseil général le 24 août de porter un masque. /comm-amo