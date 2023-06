Le législatif de Valbirse rapidement en vacances

Le législatif de Valbirse a été expéditif lundi soir. La dernière séance du Conseil général avant les vacances d’été n’aura duré qu’une heure trente. Période pendant laquelle, les élus ont validé les comptes 2022 de la commune. Ils présentent un excédent de revenus de 166'589 francs, alors que le budget prévoyait un excédent de charges de 480'158 francs. Le législatif a semblé satisfait de ce résultat puisqu’aucun groupe n’a demandé la parole et les comptes 2022 ont finalement été approuvés à l’unanimité.





Le dossier des écoles doit continuer d'avancer

Les écoles sont revenues sur la table du législatif lundi soir. Le groupe PLR et sympathisants avait déposé, lors de la dernière séance du Conseil général, une motion demandant de s’attaquer très rapidement à des entretiens importants. Une interpellation qui intervient après le refus net de la population en novembre dernier de construire un nouveau bâtiment scolaire et alors que certains entretiens sont plutôt urgents. Concrètement, le groupe PLR et sympathisants demande de mettre tout en œuvre très rapidement et de manière importante aussi financièrement, selon un échéancier précis, pour entretenir et rénover les bâtiments scolaires. L’exécutif de Valbirse a informé le Conseil général qu’il a pris ce dossier à bras-le-corps dès le début de l’année et qu’il a déjà entrepris une série de démarches. Le Conseil communal a notamment déjà mandaté des bureaux d’architectes pour remplacer les fenêtres du collège de Malleray au plus vite, pour revoir le projet de rénovation générale afin de le réaliser par étapes, ainsi que pour préparer un avant-projet de nouveau bâtiment pour accueillir l’école à journée continue. L’échéance de fin de validité du permis de construire des pavillons de l’EJC approchant à grand pas, le Conseil communal indique qu’il s’est montré particulièrement proactif dans ce dossier. L’exécutif qui précise qu’il informera régulièrement le législatif des avancées du dossier scolaire. Les élus n’ont rien eu à redire concernant cette réponse et la motion a été approuvée à l’unanimité. /lyg