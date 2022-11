Valbirse valide un budget rouge pâle

Pour le Parti libéral-radical et sympathisants, le budget 2023 est acceptable en l'état, mais les autorités auraient dû empoigner fermement le problème de déficit structurel. Jacques-Henri Jufer en est conscient, mais il nuance : « On peut diminuer les charges, mais il faut savoir ce qu’on veut comme prestations. Ce qu’on veut offrir à la population en termes d’infrastructures, de services, d’entretien. » Pour maintenir ces standards, les citoyens de Valbirse pourraient être amenés à voter une augmentation de la quotité d'impôts pour 2024. Proposition sera faite de passer de 2,0 à 2,2 points, mais uniquement en cas d'acceptation le 27 novembre par les citoyens de l'important crédit de 13 millions de francs pour les écoles.







Résolution pour la Tour de Moron

Six mois après l’effondrement partiel de la Tour de Moron, les élus de Valbirse ont aussi adopté lundi une résolution déposée par la Liste Libre « pour ne pas laisser tomber » l’édifice. Patricia Salerno a jugé indispensable de reconstruire ce symbole régional, « sous une forme ou l’autre », et ceci le plus rapidement possible. L’enquête ouverte par le Ministère public suite à la catastrophe du printemps dernier n’a toujours pas abouti. Le résolution demande aux autorités de Valbirse d’explorer toutes les pistes possibles dès que la procédure judiciaire sera arrivée à son terme. /oza