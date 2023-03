Valbirse : les travaux du hangar des pompiers pourront reprendre

Les travaux vont donc pouvoir reprendre, une fois le délai référendaire passé, et les autorités de Valbirse espèrent qu’ils soient terminés cet automne. La commission d’accompagnement continuera de suivre de près ces travaux, comme demandé par le Conseil communal. Finalement, le maire Jacques-Henri Jufer a informé que l’exécutif allait suivre une grande partie des recommandations formulées par le commission d’enquête parlementaire Chemenay.





Pas de création de commissions de dicastères

En fin d’année 2022, le groupe UDC et sympathisants a déposé une motion qui demandait la création de commissions pour soutenir les dicastères dans leurs tâches. Il relève que les dossiers que les conseillers communaux doivent gérer sont souvent complexes et requièrent de solides connaissances techniques pluridisciplinaires et que, d’autre part, les élus de l’exécutif sont des miliciens. C’est pourquoi le groupe propose de créer des commissions permanentes pour apporter des points de vue différents et des éclaircissements si besoin. Le Conseil communal a répondu que bien que les dossiers soient complexes, il fallait faire confiance aux élus de l’exécutif. De plus, il a indiqué qu’il souhaite continuer à privilégier la constitution de groupes de travail non permanents. Le groupe PLR et sympathisants a indiqué partager les interrogations de l’UDC, mais ne pas vouloir pour autant la création de commissions des dicastères. Il rappelle qu’une commission ne doit pas prendre la place des conseillers communaux et que ça ne ferait qu’ajouter une étape supplémentaire, qui ralentirait tous les processus. Il propose donc de continuer à agir au cas par cas, en créant des commissions uniquement en fonction des besoins. Le Conseil général a finalement suivi l'exécutif et refusé cette motion par 17 non, 10 oui et 2 abstentions. /lyg