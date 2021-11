Valbirse : polémique autour du hangar des pompiers

Pour le gel des investissements

Après ces discussions difficiles, le Conseil général a dû poursuivre sur deux autres crédits. Le premier, un montant d’un million de francs pour la rénovation de la halle de gymnastique du Syndicat scolaire secondaire du Bas de la vallée, a été approuvé largement. Ce fut plus compliqué pour le second, lequel prévoit une dépense d’1,2 million de francs pour la réfection des rues des Vannes et du Boqueran. Plus que l’objet en lui-même, c’est la politique d’investissement de la commune de Valbirse qui a fait mousser certains élus. « La situation financière de la commune est mauvaise. Il y a un manque de débat, de lisibilité concernant les investissements. Nous empilons non seulement les dépenses, mais aussi les dettes », a averti Nicolas Curty, encore lui. Le groupe PLR et sympathisants a d’ailleurs déposé lundi soir une motion qui demande le gel temporaire des investissements. Elle sera débattue lors d’une prochaine séance. Signalons encore que le budget 2022 a été accepté également, sans grands débats. Il prévoit un excédent de charges d’environ 490'000 francs. La quotité d'impôts reste à 2.0.







Jean-Charles Noirjean au perchoir



Enfin, les élus de Valbirse ont procédé à l’élection du Bureau pour l’an prochain. Jean-Charles Noirjean (UDC-PBD) succédera à Pascal Flotron au perchoir. Il sera entouré de Fabien Germiquet (Liste libre, premier vice-président), Josian Furer (UDC-PBD, deuxième vice-président), Steve Morand (PLR et sympathisants, scrutateur) et Bastian Mathez (PS et sympathisants, scrutateur). /oza