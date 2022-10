La halle de gymnastique fait peau neuve à Malleray

La salle de gymnastique de l'école secondaire du Bas de la Vallée de Tavannes a fini sa mue. Six mois de travaux de rénovation auront été nécessaires pour remettre l’installation de Malleray aux normes. Un budget d’un million de francs avait été alloué par la commune de Valbirse dans ce but. L’inauguration officielle pour marquer la fin du chantier aura lieu ce jeudi soir.

Construite à la fin des années 1960, la salle avait déjà subi quelques modifications avec le temps, « mais rien d’aussi conséquent », explique le président du syndicat scolaire de l’école du Bas de la Vallée de Tavannes, Yann Minder. « Les sols de la halle de gymnastique et de la piste de course extérieure ont été changés. Les parois, douches et toilettes ont été refaites. Le matériel a, lui, été remis en conformité et les espaliers ont été encastrés », détaille-t-il. Yann Minder ajoute que ces travaux n’ont nécessité aucun dépassement de budget. /amo