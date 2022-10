Valbirse : pas de séances d’information avant la votation

Tenir des séances d’information et publier une foire aux questions en vue du scrutin du 27 novembre, ça ne passe pas pour tout le monde à Valbirse. A cette date, la population devra se prononcer sur un crédit-cadre de 13 millions de francs destiné à améliorer les structures scolaires et extrascolaires. Si la votation est bien maintenue, ce sont les actes préparatoires qui font grincer des dents. Raison pour laquelle un recours a été déposé auprès de la Préfecture du Jura bernois. Le ou les recourants estiment que ces séances s’apparentent à de la propagande et qu’elles auraient dû avoir lieu avant la publication de la votation dans la feuille officielle. Les autorités de Valbirse expliquent ce jeudi que la Préfecture ne se prononce pas sur le fond mais qu’elle a signifié l’effet suspensif de la procédure. La commune dit déplorer cette situation. Elle rappelle en outre que ces séances, initialement prévues les 29 octobre et 1er novembre, ont été pensées comme des éléments de transparence sur cet important projet. /comm-oza-amo