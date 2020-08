Bienne investit dans son éducation

Il s'en est fallu de peu mercredi soir pour que le Conseil de ville doive revoir totalement son ordre du jour. À cause de documents sur les affaires à traiter non complets et pas remis assez rapidement à la Commission de gestion, le président du parlement a proposé l'ajournement de trois points. Au cours d'un exposé très pointu, Leonhard Cadetg a expliqué que le règlement n'avait pas été suivi. Après des débats de près de 45 minutes, par 27 voix contre 24, les élus ont toutefois décidé de laisser les points concernés à l'ordre du jour. Il aurait été contre productif de discuter d'autres éléments sans que le législatif ne s'y soit préparé a argué la majorité. L'exécutif s'est de son côté excusé et a promis qu'il fera tout à l'avenir pour que pareil cas ne se représente plus.





De l'argent pour l'éducation

L'échauffement passé, les parlementaires ont pris connaissance de divers rapport sur les activités de 2019, notamment pour la société CTS S.A, les TPB ou encore ESB. Les élus ont ensuite décidé d'octroyer un crédit de 659'000 francs en faveur du projet « Maison des langues pour enfants » pour la période 2021-2023. Son but est de permettre aux enfants ne parlant ni le français ni l'allemand de suivre des cours de langue avant leur entrée au jardin d'enfant. Une manière de donner les mêmes chances de réussir à tous dès leur plus jeune âge. Ce projet a été soutenu par l'entier des fractions du parlement et le vote a résulté d'une unanimité. Cédric Némitz, le conseiller municipal en charge de l'éducation, a rappelé que le projet est un des éléments de l'encouragement précoce aux langues :