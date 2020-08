Une étude souligne l’inefficacité de l’hydroxychloroquine

Les traitements avec l’hydroxychloroquine ne fonctionnent pas pour lutter contre le Covid-19. C’est le résultat d’une nouvelle étude menée par six co-auteurs, dont trois chercheurs des universités de Neuchâtel et de Lausanne, et publiée ce jeudi dans la revue spécialisée Clinical microbiology and infection. Les scientifiques ont profité du semi-confinement pour « rendre service à la société », selon les mots de Matthieu Mulot, biologiste à l’UniNE.

Deux résultats ont été obtenus : l’hydroxychloroquine ne réduit pas le risque de décès et ne provoque pas de surmortalité chez les personnes hospitalisées. En revanche, l’ajout d’un antibiotique, l’azithromycine provoque une augmentation du risque de décès. Ces résultats vont dans le sens d’autres études qui prouvaient l’inefficacité du traitement proposée à l'origine par le professeur français Didier Raoult. /comm-lre