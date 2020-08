«Berne est prêt à implémenter le port du masque obligatoire»

Pas la responsabilité de la Confédération

La Confédération ne devrait-elle pas elle-même imposer le port du masque obligatoire dans tous les cantons ? Selon le président du Conseil des Etats Hans Stöckli, c’est aux cantons et non à la Confédération qu’il incombe d’introduire le port du masque. Ce dernier insiste sur l’importance de tenir compte du nombre de cas et d’hospitalisations :