Le canton se prépare aux grandes manifestations

Le canton de Berne affine sa stratégie en vue de l'autorisation des manifestations de plus de 1'000 personne dès le 1er octobre. Les demandes d'autorisation devront être déposées dans les communes, qui les feront suivre, après un premier examen, à la préfecture dont elles dépendent. C'est cette dernière qui donnera ou non son accord. Dans une information publiée vendredi, la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration précise que les autorisations pourront être révoquées à court terme si la situation épidémiologique le justifie. L'ordonnance cantonale qui régit ces nouveaux paramètres est en préparation. Elle entrera en vigueur le 1er octobre. /comm-oza