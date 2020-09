Pour l’enseignement immersif de la seconde langue à l’école

« L’enseignement de la seconde langue nationale ne parvient souvent pas aux résultats escomptés ». Partant de ce constat, le député PEV de Reconvilier Tom Gerber a déposé une motion au Grand Conseil pour faire évoluer le modèle scolaire. Le texte est également signé par un élu UDC, des Verts et du PS. La motion demande que la seconde langue nationale soit enseignée de manière immersive dans certaines disciplines. Le texte propose même que ceci devienne une norme et plus une exception. Un modèle qui devrait être introduit autant dans l’école obligatoire, que dans les écoles moyennes et supérieures. « Le plaisir à une langue naît quand celle-ci peut être utilisée et commence ainsi à vivre », expliquent les motionnaires. Pour y parvenir, une modification de la loi sur l’école obligatoire devrait être opérée. /jrg