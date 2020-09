Elections au Conseil municipal biennois : Vereinte Mitte – Le meilleur choix

Pour eux, la solution viendra du centre. Ce vendredi, La Matinale a reçu deux représentants de la dernière liste en lice pour le Conseil municipal biennois le 27 septembre. Kai Muff du PBD et Gaël Schaffter des Vert’libéraux sont venus présenter l’alliance « Vereinte Mitte – Le meilleur choix ». Il s’agit d’une coalition de quatre partis du centre (PBD, PEV, PDC et Vert’libéraux). C’est Gaël Schaffter qui commence à nous présenter les cinq candidats en course :