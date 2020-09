L'Ajoie ne vibrera pas au rythme de la St-Martin

Au-delà de la déception, c’est toute l’économie locale qui trinque. « L’impact est énorme car cela fait profiter l’ensemble du tissu associatif et économique de la région. Quand on voit ces dizaines de milliers de personnes qui défilent dans les rues et qui consomment, on ne doit pas être loin de quelques centaines de milliers de francs qui sont en danger au travers de ces annulations », réagit le président de l’Union du Commerce d’Ajoie, Thomas Schaffter. Les commerçants et la municipalité de Porrentruy réfléchissent désormais à un plan B qui permettraient quand même aux producteurs locaux de vendre leurs produits. /jpi-gtr