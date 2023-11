La St-Martin au bout de la route en toute sécurité

10% de Rebeuvelier dans le bus

Le groupe s’est formé il y a plusieurs années pour se rendre à une marche gourmande de la St-Martin. Après une première belle sortie, la petite équipe a grandi pour arriver cette année à 39 participants de tous âges, mais tous ou presque de Rebeuvelier. L’organisateur indique que près de 10% du village se trouvent ainsi dans le bus. Yannick Georges précise que le car est réservé « et on remplit après coup. En 25 minutes, on avait les 39 participants ». Se rendre en bus à la fête s’est logiquement imposé, puisque, « étonnamment à Rebeuvelier, on ne boit pas que de l’eau et on s’est dit que c’était plus facile de louer un car, de façon à rentrer le plus sereinement possible ». /ncp