Damassine et St-Martin vont de pair

Le marché de la St-Martin met à l’honneur l’Interprofession de la damassine AOP. Si l’eau-de-vie occupe une place prépondérante lors de la fête jurassienne, dans la cour de l’Hôtel-Dieu de Porrentruy, les producteurs présentent le processus pour parvenir à ce résultat. Des dégustations, des panneaux explicatifs, des photos et un concours permettent d’en apprendre plus sur le damasson. Pour Sabine Ennesser, membre du comité de l’Interprofession, la 25e édition du marché de la Saint-Martin est une occasion en or pour toucher le public : « la Saint-Martin sans la Damassine AOP, ce n’est pas la Saint-Martin ». Même si l’eau-de-vie est connue au-delà des frontières jurassiennes, la productrice estime pertinent de montrer les différentes étapes pour parvenir au produit fini : « est-ce qu’on connaît le fruit ? comment on récolte ? on connaît surtout la boisson et comment la boire ».

Pour ce qui est de la boire, certains visiteurs du marché de St-Martin, samedi matin, en ont fait l’expérience. Et le mal de tête était de sortie. D’autres, plus prudents, commencent la matinée par un café.