Un marché de St-Martin à l’ère du Covid

Porrentruy se devait de marquer le coup. Après une année blanche en 2020, les organisateurs habituels du marché ont aussi renoncé cette année en raison des restrictions sanitaires. La Municipalité a décidé de reprendre la main. Elle a fait le pari d’organiser une version réduite du marché. Sur la place Jean-François Comment, il est possible de déambuler entre des stands de nourriture et de boisson sur présentation d’un certificat Covid. En ville, une foire libre d’accès s’étend sur les rues des Annonciades et du 23 juin.