Covid-19 : pression sur les écoles

Le canton de Berne est sous pression avec l’augmentation des cas de coronavirus. Trois classes ont été mises en quarantaine à Bienne cette semaine, une autre l’a été à Tavannes selon nos informations confirmées jeudi par le canton. Pour la Direction de la santé publique, il est important d'isoler les personnes potentiellement touchées et de cibler les actions afin d'éviter une fermeture généralisée des établissements. Autre problème : l’arrivée des maladies saisonnières, qui ont des symptômes parfois similaires au Covid-19. La prudence doit être de mise selon le porte-parole de la Direction de la santé publique, Gundekar Giebel, qui assure que les capacités de test seront augmentées afin d'écarter au plus vite les cas non liés au coronavirus. /oza