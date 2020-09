Mairie de Bienne : les quatre candidats en débat

Le dimanche 27 septembre, les Biennois sont appelés à renouveler leurs autorités pour les quatre prochains années. Pour évoquer ces élections importantes, la rédaction de RJB a mis sur pied vendredi matin un débat avec les quatre candidats en piste pour briguer le fauteuil de maire de la cité seelandaise. Les deux sortants de l’exécutif : le socialiste Erich Fehr et l’UDC Beat Feurer ont échangé avec les deux conseillers de ville : la PVL Sandra Gurtner-Oesch et Titus Sprenger de Passerelle. Sous la houlette de Célia Bertholet et Natacha Mengoli, nos invités ont abordé des thèmes phares pour la cité seelandaise : la représentation des francophones au sein des autorités, le bilinguisme, l’attractivité de la ville ou encore la mobilité. /nme