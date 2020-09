Page de vie : José Gsell

Page de vie dresse ce lundi le portrait d’un jeune poète et écrivain de la région. Rencontre avec José Gsell, ce trentenaire a grandi dans le Jura bernois mais vit désormais dans une roulotte en périphérie de Bienne. Il y mène une vie simple entre pêche, jardinage et écriture. Natacha Mengoli l’a retrouvé sur les bords du lac. Jamais sans sa canne à pêche et son vélo, José Gsell nous raconte ce qui le passionne dans l’écriture :