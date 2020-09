Erich Fehr dirigera un Conseil municipal à majorité féminine à Bienne

Le Conseil municipal de Bienne reste à gauche. Les trois conseillers municipaux sortants, Erich Fehr (PS), Silvia Steidle (PLR) et Beat Feurer (UDC) ont été réélus. Deux femmes ont rejoint l’exécutif : Glenda Gonzalez Bassi (PS) et Lena Frank (Les Verts) remplaceront les sièges laissés vacants par Barbara Schwickert (Les Verts) et Cédric Némitz (PS). Erich Fehr a été réélu maire à la majorité absolue.

Erich Fehr reste maire

L’actuel maire de Bienne repart pour 4 ans. Erich Fehr a été réélu à son poste à la majorité absolue par 57,2% des voix (6'889 bulletins). Il est suivi par l’UDC Beat Feurer avec 19,7% des votes (2'377 bulletins). Suivent la vert’libérale Sandra Gurtner-Oesch avec 12,4% des voix (1'488 bulletins), la PLR Silvia Steidle avec 2,8% des voix (334 bulletins) et Titus Sprenger du mouvement citoyen Passerelles avec 1,4% des votes (171 bulletins). /amo-gtr