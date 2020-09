Le monde en cause : combats dans le Haut-Karabakh

On s’intéresse ce mardi au regain de tensions qui est observé depuis dimanche entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Les deux pays s’opposent depuis près de 30 ans au sujet du Haut-Karabakh, un territoire enclavé d’Azerbaïdjan qui est majoritairement peuplé d’Arméniens et qui a proclamé son indépendance lors de la chute de l’URSS. Ces derniers jours, les combats ont fait au moins 69 morts dans la région. Les précisions d’Alexandre Rossé :