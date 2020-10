Moutier, foyer de Covid-19

Un important foyer de coronavirus à Moutier. Pas moins de 27 nouveaux cas ont été annoncés sur une semaine, 12 rien que lundi selon les chiffres dévoilés par le canton de Berne sur son site officiel. Une fête d’anniversaire qui a eu lieu le 26 septembre pourrait être à l’origine de la contagion. Elle s'est déroulée sous tente, et l'utilisation d'une souffleuse à chaleur pourrait avoir favorisé la propagation du virus selon nos informations. Dix-sept personnes qui ont participé à la fête ont été testées positives à ce jour et se trouvent en isolement. Environ vingt-cinq autres sont en quarantaine.





Dans un communiqué de presse, lundi après-midi, le maire de Moutier appelle les Prévôtois à rester le plus possible chez eux et à réduire le nombre de contacts avec des personnes hors de leur foyer. Marcel Winistoerfer leur demande d’appliquer les mesures habituelles concernant le respect de la distance et l’hygiène des mains.

Par ailleurs, selon nos informations les élèves de trois classes de l’école primaire de Moutier ont été en contact avec une personne testée positive au coronavirus. Les parents des élèves concernés ont été prévenus par la direction de l’établissement. S’ils reçoivent un message d’ici mardi, leur enfant devra être placé en quarantaine.





Aussi dans la région de Thoune



Une augmentation notable des cas a aussi été observée dans la région de Thoune où des journées de prière ont été organisées par des communautés hindouistes. Les lieux de prière ont été fermés jusqu'à nouvel ordre, selon un communiqué de la Direction de la santé publique.



Dans le canton de Berne, 231 personnes étaient lundi en isolement, 1086 en quarantaine et 1384 en quarantaine consécutive à un retour de voyage. /comm-sbo