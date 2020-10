Page de vie : Béatrice Gisiger

On vous propose ce lundi de rencontrer Béatrice Gisiger. Cette Tavannoise de 46 ans a ouvert il y a une année et demie une station de soin pour hérissons dans le domicile familial. Elle y accueille tout au long de l’année des dizaines de petits mammifères à picots, blessés ou déboussolés. Cette ancienne sommelière et maman de quatre enfants nourrit un amour pour le locataire de nos jardins depuis son plus jeune âge