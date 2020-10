Les nouvelles mesures jugées « inapplicables » dans les discothèques jurassiennes

« À mon avis, ce n’est pas réalisable. Les tenanciers vont devoir faire la police, donc engager encore du personnel. Ce n’est pas réalisable. Il faut aussi faire attention à la santé des jeunes qui vont danser avec un masque, ce qui peut provoquer des malaises. On l’a peut-être oublié, mais les jeunes veulent s’amuser. Et ils vont le faire, que ce soit en boîte ou pas en boîte. Mais alors là ce sera dix fois pire car ils vont se réunir ailleurs et il y aura zéro traçage », s’inquiète le tenancier de discothèque.





Transformer en bar, pas si facile



Le nouveau plan de protection lui laisse éventuellement la possibilité de transformer son établissement en bar. Plus facile à dire qu’à faire selon lui. « Ça demande du temps et un investissement. On ne peut pas faire ça du jour au lendemain. Et vu qu’on ne sait pas où on va, on va quand même attendre un peu. Avec toutes ces restrictions et le coût que cela engendre, ce n’est juste plus possible d’accueillir notre clientèle », souffle encore Franco Vinciguerra. Plusieurs tenanciers de bars, discothèques et restaurants se sont concertés et demandent une discussion avec les autorités afin de trouver un terrain d’entente et discuter de compensations économiques. Le Gouvernement s’est dit ce vendredi ouvert à la discussion sur des mesures RHT si certains établissements décident de fermer leurs portes. /jpi