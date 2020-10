Bilan estival record dans le Jura bernois

Le Jura bernois a été une destination touristique prisée cet été. Selon les chiffres publiés par Jura bernois Tourisme, les nuitées d’hôtels ont augmenté de 19% en juillet et de 15% en août par rapport à 2019. Du côté des campings, la fréquentation a explosé par rapport à l’an dernier : +115% en juillet et +51% en août. Si aucune statistique n’est établie pour la parahôtellerie, les témoignages recueillis par Jura bernois Tourisme semblent indiquer une saison record. Les touristes suisses ont été nombreux, en démontre la plus grande proportion de visiteurs en provenance du Tessin, de Genève, des Grisons et du Valais par rapport à l’habitude.





Perspectives automnales réjouissantes

Les perspectives pour cet automne restent bonnes avec un bon niveau de réservation des hébergements pour le mois d'octobre. La période à partir de novembre s'annonce plus compliquée et incertaine tant au niveau des nuitées que des activités. Les restaurateurs font état du peu de demandes pour les repas de fin d'année, constate Jura bernois Tourisme. /comm-lfe-ATS