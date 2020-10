Le canton de Berne serre la vis

Le canton de Berne se met au diapason des nouvelles mesures annoncées dimanche par le Conseil fédéral. Il va même encore plus loin et interdit dès lundi les manifestations de plus de 1'000 personnes. La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration du canton de Berne a mis au point un système de signalisation avec des couleurs - vert, jaune, orange et rouge - dans le but d’évaluer toutes les grandes manifestations sur la base des mêmes critères. On parle du nombre de cas dans le canton, du nombre de lits de soins intensifs occupés mais aussi de la charge de travail de l’équipe de Contact Tracing. Berne passe donc au rouge, et c'est logique selon le porte-parole de la Direction de la santé Gundekar Giebel. Il rappelle que le nombre de cas a triplé très rapidement dans le canton, et que les patients hospitalisés sont aussi de plus en plus nombreux.





Coup dur pour les grands clubs



Le sport est également frappé de plein fouet par cette nouvelle mesure. Les stades pouvaient à nouveau accueillir un grand nombre de spectateurs, soit deux tiers de leur capacité. Ils ne pourront plus dépasser les 1'000 personnes jusqu'à nouvel avis. Pas le choix, selon Gundekar Giebel :