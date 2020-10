Une délégation du Conseil-exécutif a rencontré ce lundi des représentants de la ville de Bienne et de l’Association des communes bernoises (ACB). La réunion, initiée par la cité seelandaise, avait pour objectif d’optimiser la coopération et la coordination à l’heure de la pandémie. La délégation du Conseil-exécutif en a profité pour expliquer comment le canton de Berne a géré la crise du coronavirus au cours des sept derniers mois peut-on lire lundi dans un communiqué. Si les représentants de la ville de Bienne et de l’ACB ont compris que les décisions ont dû être prises très vite. Ils auraient toutefois aimé, dans la mesure du possible, y être associés plus rapidement et plus étroitement.

A noter qu’une table ronde va être organisée par le gouvernement pour peaufiner la coordination entre les cantons et les communes. /sbo