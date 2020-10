Visites suspendues au CHB

Les visites ne sont plus autorisées au Centre hospitalier Bienne. L’établissement a informé mardi de cette nouvelle mesure via son site internet. L’interdiction d’accès aux visiteurs vise à réduire au maximum le risque d’infection au sein des structures, explique l’hôpital biennois. Des exceptions sont prévues en cas de situations particulières pour les patients. C’est le cas notamment pour les parents ou les proches d’enfants et les partenaires de futures/jeunes mamans. Le CHB indique que l’interdiction d’accès aux visiteurs entre en vigueur immédiatement et pour une période indéterminée. Des contrôles seront effectués à l’entrée de l’hôpital. Le restaurant et la cafétéria ferment également leurs portes pour tous les visiteurs, précise l’établissement dans son communiqué en ligne. /nme