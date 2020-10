Assouplissement pour le sport

Le canton de Berne lâche un peu la pression sur les fitness et centres de sport. L'ordonnance cantonale a été adaptée vendredi matin. Elle ouvre la porte aux entraînements, mais sous conditions. Ces derniers doivent avoir lieu sous supervision et avec des groupes de quinze personnes au maximum. Dans son communiqué diffusé vendredi matin, le canton donne l'exemple d'activités sans contacts physiques comme le yoga, les pilates ou les séances de condition physique. Les distances doivent cependant être respectées, et il est obligatoire de porter le masque pendant toute la session.







Les fitness, mais pas seulement

La décision concerne les fitness, mais aussi les salles de grimpe, les patinoires ou les stades d'athlétisme. L'utilisation générale et individuelle de ces installations demeure toutefois interdite jusqu'au 23 novembre. S'agissant des halles de gymnastiques scolaires ou communales, elles peuvent aussi accueillir des entraînements à condition que les règles de base soient respectées : pas de contacts physiques et une fréquentation de quinze personnes au maximum. Le sport collectif reste interdit jusqu'à nouvel avis. /comm-oza