Le degré d’alerte du Canton de Berne monte d’un cran

La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration a haussé le ton ce lundi après-midi. Elle a décidé de mettre le Canton de Berne en niveau d’alerte coronavirus deux sur quatre, soit le niveau jaune. Les hôpitaux et cliniques privées peuvent désormais limiter les visites, et le nombre minimum de lits avec assistance respiratoire disponible doit augmenter. Actuellement fixé à 33 à l’échelle du canton, il devra à terme atteindre les 50 lits. /comm-lfe