Appel à la population du Conseil-exécutif

La présidence du gouvernement bernois lance un appel à la population. Le Conseil-exécutif observe avec préoccupation les chiffres élevés de la transmission du coronavirus dans le canton. Il détaille la situation actuelle dans un communiqué dimanche. Le gouvernement bernois explique que depuis l’entrée en vigueur des nouvelles mesures le 24 octobre, la progression de cas de Covid-19 a légèrement ralenti ces derniers jours, mais les chiffres restent préoccupants. Jeudi dernier le nombre de personnes infectées dans le canton a atteint le nombre record de 978. Dimanche on dénombrait 601 nouveaux cas et 7 décès supplémentaires en 24 heures.

Le Conseil-exécutif rappelle que le virus est actif en divers endroits. 40 des 296 EMS du canton sont touchés et les hôpitaux accueillent dimanche 376 patients positifs au coronavirus. Parmi ceux-ci, 50 étaient aux soins intensifs dont 36 sous assistance respiratoire vendredi.

Ces chiffres inquiètent le président et la vice-présidente du gouvernement. Pierre-Alain Schnegg et Béatrice Simon qui ont, au travers d’une vidéo, lancé un appel pressant à la population pour qu’elle se conforme aux mesures et réduise au strict minimum ses contacts interpersonnels.

Le Conseil-exécutif qui annonce également que selon l’évolution de la pandémie, il décidera le 20 novembre au plus tard s’il peut alléger les restrictions ou s’il doit les maintenir voire les renforcer. /lyg