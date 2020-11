Les loueurs de ski en plein doute

Le coronavirus pourrait bien faire trembler l’économie des sports d’hiver. De nombreux professionnels se retrouvent dans le flou total à l’aube d’une saison hivernale entourée d’un épais brouillard d’incertitude. À commencer par les loueurs de ski. « Depuis le début de saison, on a déjà une baisse de 50% sur les locations », confie Patrick Wäspe, gérant de Wsport à Porrentruy et Delémont. Pascal Lachat, patron de Boldair Sport à Delémont observe même une chute de 70% depuis octobre. L’annulation de certains camps de ski, notamment dans le Jura, a sonné comme un coup dur. Bars et restaurants sont actuellement fermés en Valais, paradis suisse du ski, ce qui laisse planer le doute sur la saison à venir et jette le doute pour ceux qui affectionnent particulièrement « l’après-ski ».