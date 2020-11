Rencontre entre Bienne et le canton

Le Conseil municipal de Bienne reçoit la visite du Conseil-exécutif. Les exécutifs du Seeland et du canton ont tenu à maintenir leur rencontre qui a lieu traditionnellement tous les deux ans, malgré le contexte actuel, selon un communiqué commun de la Ville de Bienne et du canton de Berne. La crise sanitaire montre en effet la nécessité d’une bonne coordination et d’un échange constructif entre le canton et les villes, chargées de mettre en œuvre les décisions du gouvernement pour lutter contre la pandémie. Il a été convenu que les échanges d’informations devaient être renforcés à tous les niveaux. La crise du coronavirus a notamment été évoquée sous l’angle de ses conséquences financières pour la ville, sur l’emploi et sur les services sociaux. Les deux exécutifs ont à cette occasion répété leurs attentes envers la Confédération, notamment pour soutenir les cas dits de rigueur, augmenter les moyens fédéraux à disposition et pour renouveler les crédits COVID-19.