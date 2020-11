Les étudiants de la HEP-BEJUNE en renfort dans les écoles

Les futurs profs montent au front. Depuis le début du mois de novembre, 161 étudiants de la Haute École Pédagogique BEJUNE se sont portés volontaires pour remplacer brièvement des enseignants titulaires en proie à la maladie. Dans cette période de crise sanitaire, les absences mettent sous tension le système éducatif. Pour garantir le fonctionnement des établissements scolaires touchés, ce sont 116 étudiants en formation primaire et 45 étudiants en formation secondaire qui se sont proposés en cas de besoin. Ces engagements ne remettent pas en cause les objectifs de formation à moyen et long terme. Tous ces étudiants n’effectueront qu’un seul remplacement de courte durée d’ici la fin du semestre. /comm-lfe