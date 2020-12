Le plan du Conseil fédéral ne plaît pas

C’est la grogne en Romandie et dans la région. Les annonces faites par le Conseil fédéral mardi soir passent très mal dans plusieurs secteurs comme la culture ou la gastronomie. Si le plan des autorités fédérales reçoit l’approbation des cantons, les restaurants devront notamment fermer leurs portes à 19 heures et ne pourront donc pas réaliser de service du soir. La réaction de Roland Matti, caissier de GastroBerne et président de la section Jura bernois, Lac de Bienne :