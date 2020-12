Le canton de Berne s'aligne

Le Conseil-exécutif a pris acte vendredi soir des nouvelles mesures annoncées par le Conseil fédéral plus tôt dans la journée. Dans un communiqué, il se dit convaincu qu'une réglementation harmonisée au niveau national est primordiale si l'on veut freiner l'évolution de la pandémie de coronavirus. Le gouvernement bernois se félicite également de la décision selon laquelle un maximum de dix personnes pourra toujours se réunir dans le cadre privé, alors que le nombre de cinq était évoqué.



S'agissant des restaurants, les établissements bernois devront bel et bien fermer à 19h dès samedi, comme tous les autres cantons qui affichent un taux de reproduction du virus égal ou supérieur à 1. Le Conseil-exécutif renforce même les règles fédérales en maintenant un plafond de 50 clients par restaurant. En outre, les bars et les clubs du canton resteront fermés, et la vente de boissons et de nourriture autour des marchés demeurera interdite. Ce dispositif, qui va plus loin que les exigences de la Confédération, sera valable jusqu'au 22 janvier 2021.





Réactiver les crédits Covid



Les autorités bernoises se disent conscientes que les mesures prises par la Confédération restreignent fortement la vie sociale et qu'elles aggravent encore la situation tendue des entreprises. Elles appellent ainsi les hautes instances du pays à réactiver sans attendre les crédits Covid.



L’augmentation des moyens alloués par le Conseil fédéral et l’adaptation des prescriptions qui viennent d’être décidées vont compliquer encore la mise en œuvre dans le canton de Berne alors qu’elle constituait déjà un défi de taille, estime le Conseil-exécutif. « Il faut donc s’attendre à des retards et à des pénuries de ressources car, si les mesures du Conseil fédéral sont louables, leur mise en œuvre ne pourra pas avoir lieu de la manière souhaitée dans la pratique et elle engendrera de lourds conflits d’objectifs », écrit-il. Le gouvernement bernois doit maintenant poursuivre ses travaux sur l’ordonnance cantonale dans un contexte incertain, et à nouveau modifier la procédure. Il reprendra ces travaux la semaine prochaine. /comm-oza