« C’était une année extraordinaire »

Avec les hauts et les bas de la pandémie, l’année 2020 n’a été à nulle autre pareille. Pour la présidente de la Confédération également. Simonetta Sommaruga terminera son mandat à la tête du Conseil fédéral le 31 décembre prochain. Elle fait le bilan de 2020 avec notre correspondant à Berne, Serge Jubin. L’occasion d’évoquer non seulement le Covid-19 et le fonctionnement du Conseil fédéral en temps de crise, mais aussi la place des femmes dans la société, l’urgence climatique reléguée en deuxième position, l’Ukraine et l’aide humanitaire ainsi que les intentions à venir de la ministre de l’environnement. Pour Simonetta Sommaruga, la responsabilité de la fonction de présidente de la Confédération a pesé sur ses épaules :