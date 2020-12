Du changement à la Maison de la Tête de Moine

Les activités de la Maison de la Tête de Moine changeront de mains dès le mois de janvier. C’est la filière de la Tête de Moine qui reprendra le flambeau en raison du retrait de l’actuel exploitant, la famille Amstutz de Fornet-Dessous qui aura tenu avec soin l'établissement durant six ans. Une page qui se tourne, mais aussi une opportunité de développer encore le site touristique. Une entreprise spécialisée, qui a notamment œuvré sur le projet Camille Bloch à Courtelary, a été mandatée pour plancher sur de potentielles améliorations. La filière se donne deux ans pour les réaliser, l’objectif étant à moyen de terme de faire du tout Bellelay une véritable destination touristique, encore plus qu'il ne l'est aujourd'hui. Le gérant de l'Interprofession Tête de Moine Olivier Isler :