Premier cas de la variante britannique dans le canton de Berne

Un premier cas de la variante britannique du coronavirus a été confirmé dans la nuit de vendredi à samedi dans le canton de Berne. Il s'agit d'un Suisse de neuf ans qui vit avec sa mère à Londres et qui se trouve en vacances dans la région de la ville de Berne. Plusieurs cas de Covid-19 avaient été détectés dans l'école londonienne de l'enfant.

Mère et fils ont respecté les quarantaines imposées à leur arrivée en Suisse le 20 décembre, a indiqué samedi la Direction cantonale de la santé dans un communiqué. La maman a alors développé des symptômes. Elle a fait un test qui s'est révélé positif et a donc dû se placer en isolement du 20 au 30 décembre. Sur recommandation de la médecin cantonale, le fils a été soumis le 26 décembre à un test de séquençage, qui s'est avéré positif. La famille rentrera à Londres dès que l'isolement du fils prendra fin le 6 janvier. Depuis leur arrivée en Suisse, tous deux n'ont pas eu de contacts avec d'autres personnes et se portent bien.

Ce nouveau cas porte à six le nombre total de cas confirmés de cette nouvelle variante signalés en Suisse. S'y ajoutent trois cas de la souche sud-africaine. Le Conseil fédéral a interdit le 21 décembre les arrivées de voyageurs en provenance de Grande-Bretagne et d'Afrique du Sud. /ATS-ncp