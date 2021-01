Ouverture des inscriptions pour la vaccination dans le canton de Berne

La vaccination contre le Covid-19 se précise dans le canton de Berne. Alors que la campagne démarrera en début de semaine prochaine, les personnes de plus de 75 ans auront dès vendredi la possibilité de s’inscrire et de réserver une date. En tout, 20'000 rendez-vous seront proposés dans l’immédiat. Sachant que le canton de Berne compte 105'000 habitants dans cette catégorie d’âge, certains devront patienter avant de recevoir une injection. Les autorités précisent que dans chaque groupe cible, « les premiers arrivés seront les premiers servis ». L’inscription peut se faire en ligne ou en appelant le 031 636 88 00.





Des groupes cibles identifiés

Afin de ne pas surcharger le système et la centrale téléphonique, le canton de Berne appelle les personnes de moins de 75 ans à attendre quelques jours avant de procéder à leur inscription. La prise de rendez-vous se fera dans un second temps. En effet, les autorités ont suivi les instructions de l’OFSP pour constituer des groupes cibles. Une fois que les personnes plus de 75 ans seront vaccinées, ce sera au tour des plus de 16 ans souffrant de maladies chroniques à haut risque, puis des 64-74 ans. Suivront les personnes de moins de 65 ans particulièrement exposées ainsi que celles qui souffrent de maladies chroniques et qui n’auraient pas encore été vaccinées.





Un centre de vaccination à Tavannes

La campagne de vaccination sera lancée lundi dans le canton de Berne avec l’ouverture de plusieurs centres dont un à Tavannes, dans les locaux de l’ancien centre d’orientation professionnel. A Bienne, les injections auront lieu dès le 18 janvier à MEDIN à la Place de la gare. En outre, des équipes mobiles commenceront de vacciner les résidents des EMS à partir de lundi prochain. Les pensionnaires seront directement inscrits par l’institution où ils résident. /comm-alr