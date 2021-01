« Il est nécessaire de prendre un pas d’avance sur le développement de la pandémie »

Le Conseil fédéral donne un nouveau et sévère tour de vis pour endiguer la nouvelle vague du virus mutant du coronavirus. En plus des restaurants, des centres de culture, de sports et de loisirs qui resteront portes closes jusqu’au 28 février, le gouvernement ferme dès lundi les magasins non essentiels, instaure le télétravail obligatoire, généralise le port du masque et limite à 5 personnes les rassemblements dans l’espace privé, enfants y compris.

Dans le canton de Berne, le Conseil-exécutif s’était prononcé lundi en faveur d’une prolongation des mesures anti-Covid en cours. Le Confédération est allée encore plus loin aujourd’hui en les renforçant. « Nous aurions préféré que les mesures supplémentaires se prennent en fonction de l’évolution actuelle. Mais si on regarde ce qui se passe à l’étranger et même chez nous avec les quelques cas que nous avons eu de la variante britannique du virus, les infections se répandent à une vitesse extrêmement rapide », explique le président du gouvernement bernois et directeur de la santé Pierre Alain Schnegg.