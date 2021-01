La publicité sera toujours autorisée à Bienne

Plus aucune publicité dans le domaine public. C’est ce dont rêvaient les jeunes socialistes biennois. Le législatif de la cité seelandaise qui devait se prononcer jeudi soir à ce propos a décidé qu’il ne voulait pas du texte. Il a été rejeté par 31 non, 19 oui et 8 abstentions.

Les échanges ont été fournis et les élus ont été nombreux à se succéder à la tribune. Le radical romand Daniel Suter, dans son argumentatif pour le non, a indiqué que si cette motion passait le cap, la Ville de Bienne serait privée d’un million de francs de recette. Pour Mohamed Hamdaoui du Centre le texte allait trop loin et n’apportait rien au niveau du climat. Le socialiste Levin Koller avait lui le sentiment que la motion n’allait pas trop loin. « On aimerait bien avoir un avenir sur cette planète » a-t-il encore précisé. Les motionnaires étaient notamment d’avis que la publicité crée des besoins artificiels et qu’elle pousse les gens à acheter des choses qui ne leur sont pas nécessaires. De son côté, le Conseil municipal a précisé que la publicité est déjà interdite dans plusieurs rues et endroits de la cité seelandaise. Si la motion était passée, les clubs sportifs de la région utilisant des infrastructures communales auraient également été impactés.

Un vote nominatif

Les élus ont chacun dû indiquer ce qu’ils votaient sur ce texte. Une demande faite par Mohamed Hamdaoui. Le membre du Centre souhaitait ainsi que « chacun soit face à ses responsabilités ».